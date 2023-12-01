Регионы России со снежной и холодной зимой назвали в Гидрометцентре РФ

08:51, 01 декабря 2023, ПАИ

Избыток осадков в декабре ожидается в 26 регионах России, пишет ТАСС со ссылкой на научнного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанд.

«Избыток осадков прогнозируется в Московской, Тульской, Курской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Курганской, Челябинской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Краснодарском, Алтайском краях, Крыму, Хакасии, Тыве, Адыгее, на Ставрополье и юге Красноярского края», – рассказали в гидрометцентре.

По словам Вильфанда, среднемесячная температура воздуха ниже нормы в декабре ожидается в шести регионах страны. Температуру ниже нормы обещают в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской областях. Московская область будет на грани – температура ожидается около и ниже нормы, отметил метеоролог.