С 95-летием поздравил псковичку депутат гордумы

10:28, 01 декабря 2023, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поздравил псковичку Анастасию Иванову с 95-летием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Григорий Стороненков вручил юбилярше поздравление от имени председателя Псковской городской Думы.

Анастасия Иванова родилась в Новосельском районе. В 1942 году её двух старших сестёр забрали в Германию, а она осталась с родителями. Осенью 1944 года, когда каратели жгли деревни, отец Анастасии Ивановой ушёл в партизаны, а оставшиеся члены семьи – жить в землянке, отметил Григорий Стороненков.

После войны Анастасия Иванова работала налоговым агентом в Новосельском финансовом отделе, а потом вышла замуж за военного и уехала в Закарпатскую область. Сейчас она живёт в Пскове с дочерью.