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Общество

С 95-летием поздравил псковичку депутат гордумы

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поздравил псковичку Анастасию Иванову с 95-летием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Депутат Псковской городской думы Григорий Стороненков поздравил псковичку Анастасию Иванову с 95-летием. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Григорий Стороненков вручил юбилярше поздравление от имени председателя Псковской городской Думы.

Анастасия Иванова родилась в Новосельском районе. В 1942 году её двух старших сестёр забрали в Германию, а она осталась с родителями. Осенью 1944 года, когда каратели жгли деревни, отец Анастасии Ивановой ушёл в партизаны, а оставшиеся члены семьи – жить в землянке, отметил Григорий Стороненков.

После войны Анастасия Иванова работала налоговым агентом в Новосельском финансовом отделе, а потом вышла замуж за военного и уехала в Закарпатскую область. Сейчас она живёт в Пскове с дочерью.

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