Мужчина угнал чужой автомобиль в Пыталово

13:51, 01 декабря 2023, ПАИ

32-летний мужчина угнал автомобиль на улице Школьной в Пыталово. Владелец машины обратился в полицию, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствие установило, что мужчина решил покататься на автомобиле Lada Granta, принадлежащем его знакомому, который временно был в отъезде. Кроме того, угонщик не имел водительского удостоверения и нарушил правила дорожного движения, а также разбил лобовое стекло машины. Его остановили сотрудники ГИБДД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.