В Псковской области объем привлеченных банками средств населения за год вырос почти на 20%

17:40, 01 декабря 2023, ПАИ

В октябре 2023 года в Псковской области объем привлеченных банками средств населения за год вырос почти на 20 %, сообщил в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов.

«Наша главная цель – сделать так, чтобы цены не росли слишком быстро и непредсказуемо, а точнее – вблизи 4 % в год. Именно для этого Банк России повысил в октябре ключевую ставку до 15 % годовых», – отметил он, отвечая на вопрос ведущего об ужесточении Банком России финансово-кредитной политики.

«Если Банк России прогнозирует значимое и длительное отклонение инфляции вверх от цели, он должен повысить ключевую ставку, чтобы не допустить еще более сильный разгон цен. Сегодня мы видим, что рост спроса превышает возможности расширения предложения. То есть тот объем товаров и услуг, которые люди хотят приобрести, больше, чем может обеспечить экономика. И из-за этого ускоренно растут цены, то есть увеличивается инфляция. После повышения ключевой ставки выросли ставки и по депозитам и кредитам. Как результат, люди охотнее будут хранить деньги на вкладах, а не делать покупки за счет подорожавших кредитов. В итоге это снизит потребительскую активность и замедлит рост цен, то есть уменьшит инфляцию», – отметил эксперт.