Завершено расследование по делу псковича, избившего до смерти незнакомца

18:15, 01 декабря 2023, ПАИ

Расследование уголовного дела по обвинению псковича в избиении незнакомца со смертельным исходом, а также применении насилия в отношении сотрудника полиции завершено в Пскове. Об этом пишет «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на СУ СК по Псковской области.

Следственными органами СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя города Пскова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, вечером 30 августа 2023 года обвиняемый, нетрезвым зашёл в первый попавшийся подъезд одного из многоквартирных домов на улице Ижорского батальона в городе Пскове. Он выбил дверь квартиры на первом этаже и проник в чужое жилище. После чего нанёс 53-летнему хозяину множество ударов руками и ногами в область головы.

Прибывшего по сообщению о преступлении сотрудника полиции, мужчина дважды ударил рукой в область головы, причинив правоохранителю лёгкий вред здоровью.

Пострадавший хозяин квартиры был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медпомощь, скончался от полученной травмы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.