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Общество

Товарищеский матч по бочче сыграли воспитанники центра лечебной педагогики и депутаты Псковского облсобрания

Новая традиция появилась в областном Собрании депутатов: второй год подряд в Декаду инвалидов, приуроченную к Международному дню инвалидов, парламентарии проводят товарищеский матч по игре в бочче с воспитанниками Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Товарищеский матч по бочче сыграли воспитанники центра лечебной педагогики и депутаты Собрания. Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

В спортивном состязании в составе смешанных команд участвовали Игорь Дитрих, Виктор Остренко, Алексей Севастьянов, директор образовательного учреждения Андрей Царёв и дети с особенностями развития.

«Это приглашение мы воспринимаем уже как дружеские отношения с коллективом и воспитанниками центра, очень яркие и душевные. Здесь мы почувствовали не только соревновательный дух, но прежде всего душевное тепло ребят. Увлекательная игра, уйма позитивных эмоций и хорошее настроение», – поделился впечатлениями Виктор Остренко.

Бочче входит в число паралимпийских видов спорта. Как рассказал вице-спикер, несмотря на кажущуюся простоту, игра требует навыка и даже математического расчёта – от этого зависит точность попадания мячом в цель. Сначала явный перевес был на стороне одной команды, но ближе к концу матча результаты сравнялись.

«Игра была упорной, и победила дружба, – подвёл итог соревнований Алексей Севастьянов. – Уверен, наше общение будет доброй и долгой традицией».

Вице-спикер Игорь Дитрих подтвердил твёрдое намерение депутатов сделать такие встречи ежегодными.

«Это важно как для детей и их родителей, так и для нас самих. Общение даёт позитивные эмоции, прилив душевных сил и понимание того, что люди с ограниченными возможностями независимо от возраста должны быть интегрированы в общество и иметь возможность жить интересной, насыщенной жизнью», – отметил Игорь Дитрих. 

Бочче – спортивная игра на точность, разработанная специально для людей с особенностями развития. Может проводиться между двумя людьми или двумя командами. Каждая сторона бросает шары по очереди, стараясь попасть как можно ближе к цели. Правила схожи с игрой в боулинг или с кёрлингом. Бочче впервые была включена в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года, в России начала развиваться с 2009 года. Является активно развивающимся видом спорта для игроков с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травмами позвоночника.

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