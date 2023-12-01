Завершается реставрация Большой звонницы в Псково-Печерском монастыре

19:43, 01 декабря 2023, ПАИ

Завершается реставрация Большой звонницы в Псково-Печерском монастыре, сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Основные работы выполнены. Реставраторы приводят в порядок пристройку, которая является своеобразным контрфорсом, поддерживающим укрепленную стену Святой горки.

«Об остро-аварийном состоянии стены до реставрации можно судить по фотофиксации, выполненной в июле 2023 года. Сейчас все проблемы устранены. Специалисты занимаются кровлей пристройки. Работы завершатся в ближайшее время. Пристройка находится слева от входа. В последние годы служила подсобным помещением. Аварийную деструкцию стен обнаружили, когда удалили старый слой штукатурки», – отметили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

По проекту научной реставрации выполнено устройство гидробарьеров, усиление и инъектирование кладки основания и стен звонницы, выполнена реставрация фасадов и внутренней части памятника архитектуры, проведены замены обветшавших деревянных конструкций, приведены в порядок и установлены колокола.

«Звонница вновь обрела голос», – подчеркнули специалисты.