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Общество

Совместный проект между школами Пскова и китайского Цзинина обсудили на Международном форуме дружбы

Международный форум дружбы объединил в Пскове представителей России, Белоруссии, русской общины Латвии и сразу нескольких городов Китая. Мероприятие состоялось сегодня, 1 декабря,  на площадке Центра туризма и творческих индустрий в Пскове. Об итогах встречи рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале. 

Международный форум дружбы в Пскове. Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Несмотря на геополитические сложности, нам удаётся не только сохранять продуктивные взаимоотношения в самых разных сферах, но и устанавливать новые связи. Очень приятно, что круг наших партнеров расширяется. С соседями из Белоруссии мы дружим давно, а вот с Китайской Народной Республикой отношения начинают набирать обороты. И вот у нас уже три города-партнера, прич`м, инициатива, как правило, исходит с китайской стороны», – отметил Борис Елкин.

По его словам, на встрече с делегациями разных стран обсуждались вопросы поддержки соотечественников за рубежом, а также совместный проект между школами Пскова и Цзинина. Глава Пскова отметил, что существует большой потенциал для роста экономических, культурных и духовных связей между странами.

«Уверен, что сегодняшняя встреча стала дополнительным импульсом к укреплению взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркнул Борис Елкин.

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