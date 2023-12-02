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Общество

Новую спецтехнику поставят для уборки снега в районы Псковской области 

Закупка 43 единиц дорожной техники для уборки снега в районах запланирована на этот год. Некоторые из них уже направлены в районы, но большая часть поступит в Псковскую область на следующей недели. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале.

Новую спецтехнику поставят для уборки снега в районах Псковской области. Фото: ПАИ

«Оперативно примем, проверим и направим в муниципалитеты, чтобы зимой они уверенно справлялись со всеми задачами. Закупали по заявкам, поэтому если куда-то новая техника не поступит, значит, там о такой потребности не заявили», – отметил он.

Глава региона также подчеркнул, что снега объективно очень много, поэтому не обходится без проблем, особенно в районах. «Хочу поблагодарить всех, кто даёт сигналы об ошибках и сложностях. Все такие моменты мы передаём в муниципальные администрации для последующей отработки. Лично поднял этот вопрос с главами на рабочей встречи, убедительно попросил более внимательно и ответственно отрабатывать подобные случаи», – резюмировал Михаил Ведерников.

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