Выставка «До Нового года не трогать!» откроется в Псковском музее-заповеднике
Выставка «До Нового года не трогать!» откроется в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Выставка познакомит с миром ёлочных украшений советского периода. Пространство выставки построено с учётом тематики игрушек, которые выпускали в различные периоды советской истории. Также на выставке оформлена фотозона.
«Вас ждёт увлекательное путешествие с возможностью окунуться в предновогоднюю суету самой обыкновенной типовой советской квартиры, обставленной стандартной мебелью», – отметили в пресс-службе.
Выставка откроется по адресу Псков, улица Олега Кошевого, 2.
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