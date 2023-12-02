Выставка «До Нового года не трогать!» откроется в Псковском музее-заповеднике

17:40, 02 декабря 2023, ПАИ

Выставка «До Нового года не трогать!» откроется в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставка познакомит с миром ёлочных украшений советского периода. Пространство выставки построено с учётом тематики игрушек, которые выпускали в различные периоды советской истории. Также на выставке оформлена фотозона.

«Вас ждёт увлекательное путешествие с возможностью окунуться в предновогоднюю суету самой обыкновенной типовой советской квартиры, обставленной стандартной мебелью», – отметили в пресс-службе.

Выставка откроется по адресу Псков, улица Олега Кошевого, 2.