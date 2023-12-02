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Общество

40-летие отметил детский сад «Золотой петушок» в Псковском районе

40-летний юбилей отметил детский сад «Золотой петушок», который является структурным подразделением Тямшанской гимназии в Псковском районе. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

  • 40-летие отметил детский сад «Золотой петушок» в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • 40-летие отметил детский сад «Золотой петушок» в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • 40-летие отметил детский сад «Золотой петушок» в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • 40-летие отметил детский сад «Золотой петушок» в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • 40-летие отметил детский сад «Золотой петушок» в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • 40-летие отметил детский сад «Золотой петушок» в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • 40-летие отметил детский сад «Золотой петушок» в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • 40-летие отметил детский сад «Золотой петушок» в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой

По её словам, за десятилетия работы у дошкольного учреждения появилось множество друзей и благодарных родителей, которые ценят садик за творческую атмосферу, индивидуальный подход к каждому ребёнку, вкусное и качественное питание, а также энтузиазм, добросовестность и инициативность сотрудников.

«За 40 лет успешной работы детский сад прошёл длинный путь становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. В его стенах талантливыми педагогами были воспитаны тысячи маленький детей Псковского района», – написала Наталья Фёдорова, добавив, что сейчас в учреждении воспитывается 122 ребёнка в составе шести групп.

Глава района пожелала коллективу «Золотого петушка» успехов, здоровья, благополучия и мира, а также поблагодарила за воспитание детей.

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02 декабря 2023

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