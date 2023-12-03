С учётом ухудшения погодных условий полиция призывает псковичей строго соблюдать ПДД

10:41, 03 декабря 2023, ПАИ

С учётом ухудшения погодных условий в Псковской области полиция призывает участников дорожного движения строго соблюдать требования безопасности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с выпадением обильных осадков в виде снега и ухудшением видимости полиция рекомендует водителям быть очень собранными на дорогах, стараться прогнозировать дорожную ситуацию и поведение других участников дорожного движения.

«Необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, максимально соблюдать боковой интервал и скорость движения, избегать резких торможений и ускорений, поскольку всё это может привести к неуправляемому заносу автомобиля. Нельзя допускать эксплуатацию транспортных средств в неисправном техническом состоянии!» – отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции призывают быть взаимно вежливыми с другими участниками дорожного движения и по возможности отложить поездку на личном автотранспорте во время сильного снегопада и гололедицы.

Пешеходам Госавтоинспекция тоже напоминает о необходимости быть осмотрительными на проезжей части. Переходить её следует только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

«А при пересечении дороги в тёмное время суток взрослым и детям важно использовать на одежде световозвращающие элементы, которые помогут вам стать более заметными для водителей транспортных средств», – заключили сотрудники полиции.