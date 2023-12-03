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Происшествия

Жители Псковской области стали жертвами мошенников 

Мошенники обманным путем завладели денежными средствами псковича и великолучанки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные лица позвонили гражданам и при осуществлении операции купли – продажи товара на интернет-сайте, а также под предлогом якобы предотвращения попытки несанкционированного оформления на собеседника кредита завладели денежными средствами этих граждан на общую сумму 170 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.

«В этой связи полиция вновь напоминает нашим согражданам о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при общении в Интернете или по телефону с незнакомцами, которые под разными предлогами стремятся прибрать к рукам сбережения доверчивых людей», – отметили в пресс-службе.

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