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Культура

Декабрьские «внутримузейные» чтения прошли в Пушкинском заповеднике

Традиционную научно-практическую конференцию провели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 3 декабря. В программу были включены выступления, подготовленные сотрудниками музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выступает хранитель музея-усадьбы «Тригорское» Римма Бурченкова. Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

Вниманию слушателей — как тех, кто присутствовал в конференц-зале непосредственно, так и всех присоединившихся к разговору в ходе интернет-трансляции — предлагались восемь докладов и сообщений на разные темы: от исследований межевого плана «сельца Зуёво, что ныне Михайловское» 1786 года до наблюдений о том, каким было здравоохранение в пушкинском селе Велье в XX веке.

Открывая конференцию, учёный секретарь Пушкинского Заповедника Эдуард Узенёв подчеркнул, что особенность традиционных декабрьских «внутримузейных» чтений, собственно, состоит в том, что для обсуждения на них выносят наиболее актуальные вопросы из повседневной практики учреждения, включая работу с туристами, экспозиционную и культурно-просветительскую деятельность.

Кроме того, отметил Эдуард Узенёв, важно и то, что эти изыскания и исследования строятся в тесной связи с комплектованием фондов Пушкинского Заповедника по самому широкому кругу тем, а также с вопросами сохранения и использования пушкинского ландшафта.

Материалы конференции, как планируется, будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». В заповеднике убеждены, что статьи и заметки, подготовленные по итогам сегодняшних чтений будут интересны не только специалистами исследователям отечественной истории и культуры, но и самому широкому кругу читателей.

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