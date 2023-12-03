Новая выставка откроется в картинной галерее Псковского музея-заповедника

17:52, 03 декабря 2023, ПАИ

Новая выставка «Коровин и его ученики» будет открыта для посетителей картинной галереи Псковского музея-заповедника с 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставочный проект «Коровин и его ученики» включает в себя произведения из собраний московской галереи «Веллум», частных коллекций, а также собрания Псковского музея-заповедника. Выставка посвящена дню рождения живописца, театрального художника и писателя Константина Коровина.

Он был ярким и последовательным представителем импрессионисткой школы в русском изобретательном искусстве, отметили в музее. Константин Коровин обладал талантом педагога, он помогал раскрыться независимой творческой индивидуальности.

На выставке будет представлено более пятидесяти живописных и графических работ Константина Коровина и его учеников.