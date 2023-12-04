Один из 12 главных христианских праздников отмечают сегодня

07:38, 04 декабря 2023, ПАИ

Один из самых больших христианских праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают верующие сегодня, 4 декабря. Об этом пишет calend.ru.

Это один из двенадцати важнейших праздников РПЦ. Двунадесятыми называются важные праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и богородичные (посвященные Божией Матери). Католики также празднуют подобный праздник, но двумя неделями раньше, 21 ноября.

Введение во храм Пресвятой Богородицы символизирует для верующих всецелое служение Богу и прославляет Божию Матерь – Деву Марию.