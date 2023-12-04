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Спорт

Великолучанин стал обладателем Кубка России по русским шахматам

Великолучанин стал победителем этапа Кубка России по таврелям, который прошёл в Москве 2 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Великолучанин стал обладателем Кубка России по русским шахматам. Фото: Федерация таврелей Псковской области

Турниры прошли в трёх возрастных категориях и собрали 73 участника. На соревнованиях таврелисты сыграли семь туров с контролем времени в десять минут с добавлением пяти секунд на каждый ход.

Великолучанин Илья Малашкин в старшей возрастной группе одержал пять побед в семи партиях и занял первое место.

Тренирует спортсмена чемпион России по таврелям 2023 года Валентин Власов.

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