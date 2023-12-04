Пьяный житель Пскова до смерти избил первого попавшегося горожанина

13:29, 04 декабря 2023, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Пскова, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Вечером 30 августа 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения зашел в первый попавшийся подъезд одного из многоквартирных домов на улице Ижорского Батальона в Пскове, выбил входную дверь на первом этаже и избил ранее незнакомого ему 53-летнего хозяина квартиры.

Затем он дважды ударил приехавшего по сообщению о преступлении сотрудника полиции.

Пострадавший хозяин квартиры был госпитализирован, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученной травмы.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.