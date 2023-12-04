Итоги областного конкурса юных пианистов подвели в Пскове

14:28, 04 декабря 2023, ПАИ

Псковский областной открытый конкурс юных пианистов имени А. М. Чирковой состоялся на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В конкурсе участвовали дети от пяти до 18 лет. Они исполнили два разнохарактерных произведения.

Звание лауреата I степени жюри присвоило Кире Бобраковой из Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова, Карине Бикмухаметовой и Роману Гайворонскому из Островской детской школы искусств, а также Еве Кальцановой из Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

Конкурс проходит в Пскове второй раз и посвящён заслуженному учителю РФ Алисе Чирковой.