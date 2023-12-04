Более 90 школьников стали участниками дня открытых дверей в Псковском филиале Университета ФСИН России

15:12, 04 декабря 2023, ПАИ

Более 90 школьников не только из Псковской области, но и из других регионов России стали участниками дня открытых дверей, который состоялся в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками мероприятия стали также сотрудники территориальных органов ФСИН России и школьники из Хакасии, Магаданской и Мурманской областей.

Учащихся средних общеобразовательных организаций и их родителей приветствовали руководство образовательной организации и представители УФСИН России по Псковской области, которые подробно рассказали об особенностях приёмной кампании 2024 года, порядке зачисления абитуриентов в образовательную организацию на места за счёт средств федерального бюджета.

Участники дня открытых дверей ознакомились с материально-технической базой вуза, увидели спортивный зал, столовую и общежития, а также учебные аудитории, среди которых – криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинет оказания первой помощи, побывали в библиотеке и читальном зале с современными техническими возможностями.

Кроме того, будущие абитуриенты узнали об истории образовательной организации, посетив музейную экспозицию, и получили информационные буклеты «Абитуриент 2024».