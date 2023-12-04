Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ

15:09, 04 декабря 2023, ПАИ

Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ, сообщает ТАСС.

На пост руководителя Союза помимо Владимира Машкова были выдвинуты директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СТД Андрей Борисов и актер Александр Лазарев. Известно, что в итоге кандидатура Машкова осталась единственной на рассмотрении.

Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. С марта 1987 года начал играть в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова). В 1989-1990 годах был актером МХАТа (ныне МХТ) имени А. П. Чехова, где играл рыцаря Ганса в «Ундине» Жана Жироду.

В 1992 году Машков в качестве театрального режиссера начал работу над своей первой постановкой «Звездный час по местному времени» с Евгением Мироновым в главной роли. Спектакль шел с успехом восемь лет. Следующая работа Машкова «Страсти по Бумбарашу» (1993) по ранним произведениям Аркадия Гайдара со стихами Юлия Кима и музыкой Владимира Дашкевича стал театральным хитом и шла 18 лет.

В феврале 2019 года Владимир Машков объявил о прекращении актерской деятельности.

6 апреля 2018 года актер был назначен новым худруком театра-студии Олега Табакова. Предложение возглавить Табакерку Машкову поступило от Минкультуры России.