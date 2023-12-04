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Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ

Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ, сообщает ТАСС.

Владимир Машков. Фото с сайта: Московский театр Олега Табакова

На пост руководителя Союза помимо Владимира Машкова были выдвинуты директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СТД Андрей Борисов и актер Александр Лазарев. Известно, что в итоге кандидатура Машкова осталась единственной на рассмотрении.

Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. С марта 1987 года начал играть в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова). В 1989-1990 годах был актером МХАТа (ныне МХТ) имени А. П. Чехова, где играл рыцаря Ганса в «Ундине» Жана Жироду.

В 1992 году Машков в качестве театрального режиссера начал работу над своей первой постановкой «Звездный час по местному времени» с Евгением Мироновым в главной роли. Спектакль шел с успехом восемь лет. Следующая работа Машкова «Страсти по Бумбарашу» (1993) по ранним произведениям Аркадия Гайдара со стихами Юлия Кима и музыкой Владимира Дашкевича стал театральным хитом и шла 18 лет.

В феврале 2019 года Владимир Машков объявил о прекращении актерской деятельности.

6 апреля 2018 года актер был назначен новым худруком театра-студии Олега Табакова. Предложение возглавить Табакерку Машкову поступило от Минкультуры России.

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