Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о связи с Псковской областью

19:04, 04 декабря 2023, ПАИ

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Максим Траньков рассказал, что происхождение его фамилии связано с Псковской областью. Пост об этом он написал в своём Telegram-канале.

Максим Траньков обратил внимание, что некоторые СМИ попытались угадать происхождение его фамилии. Среди озвученных предположений – принадлежность фамилии к румынам или немцам. Однако, по словам фигуриста, правильная версия так и не прозвучала. Поэтому мужчина сам рассказал историю своей фамилии, признавшись, что его дедушка и бабушка родом из Псковской губернии.

«Именно оттуда моя фамилия, с тех самых земель. Всё очень просто. Это очень легко найти в любой поисковой системе – и не надо проводить расследование», – отметил фигурист.