До 12 декабря псковичи могут написать правовой диктант

15:36, 04 декабря 2023, ПАИ

Юридический диктант проходит в России в онлайн-режиме по 12 декабря. Принять участие в тестировании можно на сайте юрдиктант.рф, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Тест состоит из 40 вопросов, на ответы дано 60 минут. Предусмотрено два уровня сложности: базовый и профессиональный. В диктант включены и видеовопросы от юристов, государственных и общественных деятелей. В этом году тема тестирования связана с 30-летием Конституции России.

Участники диктанта могут пройти тест на русском языке, а также и на английском, китайском, португальском, арабском или испанском языках.

Каждый участник (ими могут быть люди старше 14 лет) сможет скачать сертификат о прохождении юрдиктанта с персональным результатом. 13 декабря на сайте диктанта появятся правильные ответы.