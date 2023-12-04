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Общество

Туман ожидается в Псковской области

Туман с ограничением видимости  до 500 метров и менее ожидается в Псковской области вечером 4 декабря. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области. Фото: ПАИ

«Вечером 4 декабря в период 20–23 часов местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении.

Это не первый зимний туман в регионе в этом году: это погодное явление наблюдалось 1, 2 и 3 декабря.

Ранее МЧС напоминало, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

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