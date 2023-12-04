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Общество

XVIII Псковские архивные чтения начнутся 6 декабря

Ежегодная международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XVIII Псковские архивные чтения) пройдёт с 6 по 7 декабря на площадках ПсковГУ и Государственного архива Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В программу включены следующие темы:

– история педагогики и наставничества в Российской Федерации, достижения науки в архивных документах (в связи с объявлением 2023 года Годом педагога и наставника, а 2022 – 2031 годы – Десятилетием науки и технологий);

– история Псковской земли (в связи с 1120-летием упоминания Пскова в летописи);

– изучение истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов по архивным и материальным источникам, сохранение исторической памяти;

В конференции примут участие более 50 учёных из 10 субъектов России, которые представят доклады по указанным темам.

Кроме того, на конференции планируется провести презентацию материалов XVI Международной научно-практической конференции «История, архивы и общество», посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Организаторами конференции являются правительство Псковской области, региональное отделение Российского исторического общества, Государственный архив Псковской области, Псковский государственный университет.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

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