Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет и перевернулся в Псковском районе

19:28, 04 декабря 2023, ПАИ

50-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась на третьем километре автодороги Псков – Палкино в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Водителю оказывается медицинская помощь на месте. От госпитализации он отказался.

По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.