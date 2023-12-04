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Происшествия

Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет и перевернулся в Псковском районе

50-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась на третьем километре автодороги Псков – Палкино в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Водителю оказывается медицинская помощь на месте. От госпитализации он отказался.

По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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