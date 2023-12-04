Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет и перевернулся в Псковском районе
50-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась на третьем километре автодороги Псков – Палкино в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Водителю оказывается медицинская помощь на месте. От госпитализации он отказался.
По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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