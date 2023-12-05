Псковичи заключили первые договоры на вырубку ёлок к Новому году

10:08, 05 декабря 2023, ПАИ

Псковичи начали заключать договоры на вырубку елей к Новому году. По данным на утро вторника, 5 декабря, заключено 19 договоров, сообщили корреспонденту ПАИ в ГКУ «Псковское лесничество».

Договор можно заключать до 29 декабря, отметили в лесничестве. Однако документ начнёт действовать только с 15 декабря. Следовательно, срубить дерево можно будет только с указанного числа.

Кроме того, за вырубку елей без договора предусмотрен административный штраф согласно статье 8.28 КоАП РФ (незаконная вырубка лесных насаждений).

Напомним, что ранее утвердили тарифы на вырубку елей к Новому году.

В субботу, 2 декабря, началась установка главной новогодней ёлки на Октябрьской площади в Пскове.