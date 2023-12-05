Девушка пыталась украсть продукты из магазина в Пскове
Росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала магазина продукты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
4 декабря около 13:00 экипаж группы задержания Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал тревоги.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 23-летнюю девушку, которая украла из торгового зала продукты.
По факту хищения проводится проверка.
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