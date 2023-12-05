200 тысяч рублей получит мать погибшего под поездом псковича

14:24, 05 декабря 2023, ПАИ

По иску Псковской транспортной прокуратуры суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей в пользу матери погибшего на железнодорожной станции Берёзки в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В январе 2021 года сын истицы попал под поезд и из-за полученных травм умер в больнице.

В Псковскую транспортную прокуратуру обратилась 82-летняя мать погибшего с заявлением об оказании правовой помощи. Прокурор направил в суд исковое заявление к ОАО «РЖД», как владельцу источника повышенной опасности. В результате была установлена косвенная вина ОАО «РЖД» и медицинского учреждения.

Псковский городской суд Псковской области по иску транспортного прокурора обязал, с учетом добровольного страхования гражданской ответственности ОАО «РЖД», страховую и медицинскую организации выплатить в пользу матери погибшего по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.