Очередную партию посылок доставили жители Псковской области в зону СВО

18:56, 05 декабря 2023, ПАИ

Очередную партию посылок в зону СВО и госпитали отправили жители Псковской области, сообщает газета «Заря».

Всё необходимое для бойцов собрали волонтёрские движения «Пыталово своих не бросает», «Город Опочка – невидимый фронт» и «Красногородск своих не бросает».

В первую очередь это были медикаменты. В аптеках Красногородска волонтёры поставили коробки, в которые посетители могли положить лекарства согласно составленному списку. Так удалось собрать три коробки медикаментов. Также три коробки лекарств волонтёры приобрели на 52 тысячи рублей пожертвований жителей, а ещё две коробки передали благотворители.



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»













Благодаря неравнодушным жителям на фронт также отправились постельные принадлежности, тёплые вещи, продукты, сигареты, средства личной гигиены. Вместе с гуманитарным грузом и на передовую, и в госпиталь было также отправлено 186 писем детей из Красногородского района.

Груз доставили жители Пыталовского района. Перед отправкой настоятель храма Святителя Николая иерей Алексей Любшин благословил мужчин на благое дело.

Волонтёры Красногородска и Пыталово выражают огромную благодарность всем, кто помогает военным. «Мы все россияне, одна большая семья, и когда мы вместе – мы сила!» – написали они в социальных сетях.