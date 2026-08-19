Схему движения временно изменили у травмпункта Псковской областной больницы

16:02, 19 августа 2026, ПАИ

Временная схема движения введена у травмпункта Псковской областной клинической больницы в связи с ремонтом дороги. Об этом ПАИ сообщили в медицинской организации. Ограничения действуют один день - 19 августа.

Транспорт скорой медицинской помощи имеет право въезда на территорию только с улицы Малясова к входу в отделение урологии.

Пациенты, которые приедут в больницу самостоятельно, будут перенаправляться на вход в отделение урологии со стороны улицы Лагерной. Проход через главный вход травмпункта сегодня закрыт.

С 20 августа подъезд к травмпункту будет организован в обычном режиме.