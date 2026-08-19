Схему движения временно изменили у травмпункта Псковской областной больницы
Временная схема движения введена у травмпункта Псковской областной клинической больницы в связи с ремонтом дороги. Об этом ПАИ сообщили в медицинской организации. Ограничения действуют один день - 19 августа.
Транспорт скорой медицинской помощи имеет право въезда на территорию только с улицы Малясова к входу в отделение урологии.
Пациенты, которые приедут в больницу самостоятельно, будут перенаправляться на вход в отделение урологии со стороны улицы Лагерной. Проход через главный вход травмпункта сегодня закрыт.
С 20 августа подъезд к травмпункту будет организован в обычном режиме.
С 21 августа по 24 сентября изменится схема движения на участке улицы Некрасова в Пскове
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