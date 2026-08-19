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Общество

Антон Мороз обсудил с жителями Пушкиногорского района вопросы газификации и водоснабжения

В Пушкиногорском районе прошла рабочая встреча с участием депутата Псковской городской Думы Антона Мороза, помощника губернатора Псковской области Михаила Каратыша, главы округа Оксаны Филипповой, депутатов, представителей администрации и местных жителей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил Антон Мороз.

Фото: соцсети Антона Мороза

Одной из основных тем стало выполнение региональных и федеральных программ — участники обсудили сроки и качество проводимых работ, а также проблему недобросовестных подрядчиков. Как отметил Антон Мороз, строительное экспертное сообщество участвует в разработке федеральных нормативных решений, которые должны помочь отсеивать недобросовестных исполнителей и поддерживать ответственных подрядчиков.

Отдельно остановились на состоянии системы водоснабжения и работе муниципального предприятия «Комбинат коммунальных услуг». По мнению участников встречи, этой сфере необходимы не точечные ремонты, а системное финансирование.

Еще одним вопросом стало развитие социальных объектов. В районной библиотеке завершается ремонт, также обсуждались заявки на обновление спортивной инфраструктуры. В частности, стадион «Святогорец» в ближайшее время планируют отремонтировать за счет федеральных средств.

Жители деревень Подкрестье, Кошкино, Астахново, Кокорино и других населенных пунктов подняли вопрос включения территорий в программу газификации. Эти обращения также взяли в работу.

Антон Мороз отметил, что выезды на места позволяют не только обсуждать проблемы, но и непосредственно оценивать ситуацию, определять приоритеты и искать пути решения совместно с местными властями и жителями.

Ранее сообщалось, что Антон Мороз принял участие во встрече с коллективом Порховского маслосырозавода.

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