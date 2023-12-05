День добровольца отметили в ПсковГУ

19:35, 05 декабря 2023, ПАИ

Мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня добровольца, прошли в ПсковГУ. В них приняли участие ректор вуза Наталья Ильина, представители Волонтёрского центра и управления молодёжной политики и студенты, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Наталья Ильина отметила, что студенты-волонтёры ПсковГУ умеют объединять вокруг себя активную молодёжь, которая способна формировать цели, ставить задачи и воплощать свои идеи в проектах. По её словам, добровольцы ПсковГУ ведут обширную работу: помогают приютам для бездомных животных, становятся донорами крови и её компонентов, организуют субботники и проводят уроки по экопросвещению, участвуют в сохранении памятников архитектуры, помогают пожилым людям в домах престарелых и детям сиротам.

В этом году почти 900 студентов ПсковГУ присоединились к университетскому добровольческому движению, подчеркнула руководитель волонтёрского центра вуза Алина Корныльева. По её словам, увеличилось и число студентов, принимающих участие во всероссийских и международных проектах. Например, 56 студентов ПсковГУ стали волонтёрами на всероссийском историко-культурном форуме «Истоки».

Алина Корныльева отметила, что в этом году волонтёры пробовали себя в чём-то новом: создали объединение по помощи бездомным животным и сохранении экологии, выезжали в областные приюты, проводили мастер-классы по изготовлению игрушек из подручных средств и уроков для школьников. Сейчас также формируется студенческий спасательный отряд, добавила руководитель волонтёрского центра.

Представитель регионального отделения «Волонтёры-Медики» Ариадна Мишакова рассказала, что за прошедший год сообщество проделало большую работу по популяризации добровольчества в сфере медицины: проведено более 180 мероприятий, создано три школьных отряда, налажено сотрудничество с региональным отделением российского Красного Креста, Центром медицинский профилактики и Союзом пенсионеров России. Волонтёры-медики организовали в Пскове и Псковской области крупные всероссийские акции «Рак боится смелых», «Будь здоров!», «Оберегая сердца», донорский марафон и другие.

Затем в ПсковГУ прошёл мастер-класс по росписи новогодних шаров, которые затем отправятся в Гривский дом-интернат для престарелых.