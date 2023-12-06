Комитет по здравоохранению Псковской области проводит проверку по факту смерти ребенка в больнице

09:52, 06 декабря 2023, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области проводит проверку по факту смерти ребенка в больнице Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета.

В социальных сетях получил огласку случай смерти ребенка в Детской областной клинической больнице, в которую он поступил из Псковской областной инфекционной клинической больницы.

«По случаю смерти ребёнка комитетом по здравоохранению Псковской области совместно с филиалом АО «Макс-М» уже проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи. На данный момент проверка не завершена», - уточнила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Она подчеркнула, что все случаи младенческой смерти рассматриваются на областной комиссии по разбору случаев перинатальной, младенческой, детской и материнской смертности в Псковской области.

«Проверка будет проведена максимально подробно и объективно, для этого привлечены эксперты из другого региона, - сообщила Надежда Рагозина. - От имени комитета по здравоохранению Псковской области выражаю соболезнования родным и близким. Случай будет разобран на ближайшем заседании областной комиссии».