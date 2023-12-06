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Общество

60 килограммов мёда отправили островичи в зону СВО

60 килограммов мёда отправили в зону СВО жители Острова, сообщается в группе «Скобари» в соцсети «ВКонтакте».

60 килограммов мёда отправили островичи в зону СВО. Фото из группы «Скобари» в соцсети «ВКонтакте»

177 банок по 350 граммов привёз в пункт сбора Острова Сергей Васильев вместе с зятем Русланом Чернооком.

«Это ж сколько бойцов согреет и спасёт от простуды кружка чая с ложкой отменного мёда от островского пчеловода? Низкий поклон вам, Сергей Александрович, и всех благ вашей замечательной семье», – написали в группе.

Ранее сообщалось, что очередную партию посылок в зону СВО и госпитали отправили жители Псковской области. Всё необходимое для бойцов собрали волонтёрские движения «Пыталово своих не бросает», «Город Опочка – невидимый фронт» и «Красногородск своих не бросает».

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