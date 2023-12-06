Водитель попала в больницу после ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель
Столкновение автомобиля ВАЗ-2106 и фуры DAF произошло на трассе Санкт Петербург – Псков – Невель в Стругокрасненском районе. После чего ВАЗ вылетел в кювет, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Водителя ВАЗа госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скрой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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