Водитель попала в больницу после ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель

11:54, 06 декабря 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля ВАЗ-2106 и фуры DAF произошло на трассе Санкт Петербург – Псков – Невель в Стругокрасненском районе. После чего ВАЗ вылетел в кювет, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Водителя ВАЗа госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скрой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.