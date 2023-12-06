Александр Бастрыкин поручил передать в СК расследование ДТП с гибелью подростка в Псковской области

16:52, 06 декабря 2023, ПАИ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту гибели подростка в результате ДТП в Псковской области в производство следственных органов СК России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях опубликована информация о несогласии родственников подростка с установлением обстоятельств его гибели, которую расследовали органы внутренних дел. Они несогласны с некоторыми выводами, сделанными на основании проведенного комплекса следственных действий.

Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ по Псковской области Дмитрию Егорову оперативно инициировать передачу уголовного дела в производство следователей аппарата регионального СК, представить доклад об установленных обстоятельствах и по доводам публикации.