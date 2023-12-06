Командиру 76-й дивизии ВДВ Денису Шишову присвоили звание генерал-майора

18:16, 06 декабря 2023, ПАИ

Командиру 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Денису Шишову присвоили звание генерал-майора. Соответствующий указ президента РФ Владимир Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что Дениса Шишова назначили командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ в апреле 2022 года.

Денис Шишов родился в 1980 году. В 1998-м поступил, а в 2003-м окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. После окончания училища был распределён в 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый ордена Кутузова полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Окончил Общевойсковую академию Вооружённых сил Российской Федерации. С 2015 по 2017 год – командир 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. С 2017 по 2020 год – заместитель командира 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 2020-го – командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

26 февраля 2022 года в ходе военной спецоперации российских войск при форсировании реки Днепр в районе Каховки во время выполнения боевой задачи соединения бригады под командованием Дениса Шишова отразили семь атак противника, при этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники и более 60 противников. Получив осколочное ранение в голову, он продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил. За проявленное мужество ему присвоили звание Героя России.