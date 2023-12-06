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Общество

Автомобиль конфисковали у порховича за многократное вождение в нетрезвом виде

За многократное вождение в нетрезвом виде у 30-летнего жителя Порхова конфисковали автомобиль, сообщили ПАИ в пресс-службе Порховской районной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что в июле 2022 года трижды судимый за нетрезвое вождение мужчина дважды управлял транспортом в состоянии опьянения, пока не был пойман сотрудниками полиции.

Порховича признали виновным по части первой статьи 264.1 УК РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов с лишением водительских прав на два года. Кроме того, автомобиль, на котором передвигался осуждённый, конфисковали в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.

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