Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже

20:53, 06 декабря 2023, ПАИ

Открытие мемориальных плит Александру Климову и Антону Дрягину, погибшим при выполнении воинского долга в зоне СВО, состоялось на Братском захоронении Себежа сегодня, 6 декабря, сообщает газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»























Александр Климов и Антон Дрягин за проявленное мужество, самопожертвование, отвагу и воинскую доблесть посмертно награждены Орденами Мужества.

Почтить память героев пришли представили администрации Себежа и Себежского района, учащиеся школ, местные жители и гости города, родственники погибших.

«Сегодня мы чтим память о земляках, погибших в ходе специальной военной операции. Наша общая задача – сделать всё возможное и невозможное для увековечивания памяти наших братьев, мужей, детей, которые погибли ради нас с вами, ради нашей спокойной мирной жизни. Низкий поклон родителям, которые воспитали настоящих героев, готовых в трудные для Родины моменты встать на её защиту», – сказала замглавы администрации Себежского района Надежда Вахта.

В честь героев над воинским захоронением прозвучал оружейный салют. Собравшиеся возложили к мемориальным плитам цветы и провели минуту молчания.

«Вечная память Александру Климову и Антону Дрягину, настоящим мужчинам, защитникам Родины. Низкий поклон родителям, воспитавшим таких сыновей», – заключили в газете.