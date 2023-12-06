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Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже

Открытие мемориальных плит Александру Климову и Антону Дрягину, погибшим при выполнении воинского долга в зоне СВО, состоялось на Братском захоронении Себежа сегодня, 6 декабря, сообщает газета «Призыв».

  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим в зоне СВО бойцам установили в Себеже
    Фото: газета «Призыв»

Александр Климов и Антон Дрягин за проявленное мужество, самопожертвование, отвагу и воинскую доблесть посмертно награждены Орденами Мужества.

Почтить память героев пришли представили администрации Себежа и Себежского района, учащиеся школ, местные жители и гости города, родственники погибших.

«Сегодня мы чтим память о земляках, погибших в ходе специальной военной операции. Наша общая задача – сделать всё возможное и невозможное для увековечивания памяти наших братьев, мужей, детей, которые погибли ради нас с вами, ради нашей спокойной мирной жизни. Низкий поклон родителям, которые воспитали настоящих героев, готовых в трудные для Родины моменты встать на её защиту», – сказала замглавы администрации Себежского района Надежда Вахта.

В честь героев над воинским захоронением прозвучал оружейный салют. Собравшиеся возложили к мемориальным плитам цветы и провели минуту молчания.

«Вечная память Александру Климову и Антону Дрягину, настоящим мужчинам, защитникам Родины. Низкий поклон родителям, воспитавшим таких сыновей», – заключили в газете.

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