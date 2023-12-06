Мошенники начали разыгрывать билеты на кремлёвскую ёлку

07:25, 07 декабря 2023, ПАИ

Полиция рассказала о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники пердлагают россиянам участвовать в розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, пишет газета «Известия».

Речь о концертах известных исполнителей, посещении популярных елок в крупных городах России, в том числе и кремлевской елки.

К сообщению от мошенников в мессенджерах прилагается ссылка для оставления заявки на мероприятие, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. После перехода по ссылке пользователям предлагается ввести персональные и платежные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша.

«Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию!» — посоветовали в МВД.