Проемы Гремячей башни заложили каменной кладкой
Первоочередные противоаварийные работы провели на объекте культурного наследия федерального значения «Гремячая башня» XVI века, сообщили ПАИ в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.
Специалисты Научно-производственного центра по охране памятников заполнили проемы кладкой из известнякового камня.
Осмотр выполненных работ провели председатель комитета Вадим Нэдик и его заместитель, начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия Алексей Наливко.
Гремячая башня входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений Окольного города» XV-XVI вв. Она имеет огромное значение как памятник военной истории России, а ныне является мощным градостроительным акцентом в силуэте набережной реки Псковы.
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