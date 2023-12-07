Проемы Гремячей башни заложили каменной кладкой

09:25, 07 декабря 2023, ПАИ

Первоочередные противоаварийные работы провели на объекте культурного наследия федерального значения «Гремячая башня» XVI века, сообщили ПАИ в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Специалисты Научно-производственного центра по охране памятников заполнили проемы кладкой из известнякового камня.

Осмотр выполненных работ провели председатель комитета Вадим Нэдик и его заместитель, начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия Алексей Наливко.

Гремячая башня входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений Окольного города» XV-XVI вв. Она имеет огромное значение как памятник военной истории России, а ныне является мощным градостроительным акцентом в силуэте набережной реки Псковы.