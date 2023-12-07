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Общество

Попавшую под трактор собаку спасают в псковском приюте

Попавшего под трактор двухлетнего пса по кличке Бобик спасают в псковском приюте «Зоозащита». Об этом сотрудники организации сообщили в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Попавшую под трактор собаку спасают в псковском приюте. Фото здесь и далее: «Зоозащита»

Зоозащитники рассказали, что раньше Бобик жил в одной из деревень Гдовского района, где был окружён любовью и заботой. Однако какое-то время назад его хозяин скончался, после чего собака осталась одна. Родственников в Псковской области у мужчины не оказалось, а его бывшая супруга, переехавшая в Санкт-Петербург, забирать животное себе отказалась.

«Приехав на похороны бывшего мужа, [его бывшая жена] заявила: собаку не заберу, мне она не нужна, берите кому надо... И уехала», – рассказали зоозащитники. Знакомые женщины в соцсетях объяснили, что у неё проживает собака бойцовской породы, которая попросту не потерпит другое животное на своей территории.

Местные жители пытались приютить пса, подкармливали, но он сбегал: возвращался в опустевший дом. «Пристроили у жителя той же деревни, но собака упорно искала хозяина, убегала на то место, где привыкла спать. То есть на крыльцо», – рассказала участница группы в комментариях под новостью о собаке.

В итоге одно из таких путешествий закончилось для собаки печально. «Бегал по дворам, весёлый и не понимающий, почему его дом теперь такой холодный. Добегался... попал под трактор. Снег... не смог он быстро отскочить. Застрял», – пояснили в приюте.

В настоящее время Бобик находится в приюте: он уже успел побывать на приёме в ветеринарной клинике, где ему диагностировали перелом костей таза.

«Теперь Бобик у нас. Невероятно позитивный и такой несчастный. <...> Выносим на руках в туалет. Слава Богу всё делает, хоть и с трудом, но сам. Впереди новые врачи и новые вердикты. Мы просто обязаны поставить малыша на лапы. Ему всего два года. Впереди лет 20 счастливой жизни», – надеются зоозащитники.

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