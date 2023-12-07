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Политика

Псковский ресторан входит в топ-10 самых прибыльных пиццерий России

Псковская пиццерия известной сети входит в топ-10 ресторанов по выручке за год, следует из данных, размещенных на сайте пиццерии.

Ежедневно псковичи оставляют в ресторане более 500 тысяч рублей. Больше половины выручки составляет доставка пиццы. За прошлый месяц доход ресторана составил 17 762 419 рублей, что ставит ресторан на 10-е место в рейтинге. Обгоняют псковское заведение пиццерии из Норильска, Читы, Магадана и других городов.

Отметим, что весной этого же года псковская пиццерия занимала второе место среди всех ресторанов сети питания в 17 странах мира. Обогнать псковичей в поедании пиццы смогли только жители Норильска. Разница в доходе точек в Норильске и Пскове составила всего 25 тысяч рублей.

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