Псковичи тратят на пиццу более полумиллиона рублей каждый день

13:55, 16 марта 2023, ПАИ

Каждый день жители Пскова заказывают пиццу более чем на 500 тысяч рублей. Такие данные приводит одна из популярных сетевых пиццерий. Причём около 70% заказов в Пскове осуществляется с доставкой.

Ежемесячно любовь псковичей к итальянской кухне приносит пиццерии доход более чем в 17,5 млн рублей. Так, в прошлом месяце доход пиццерии составил 17,6 млн, в декабре и январе превысил отметку в 19,5 млн рублей. В марте жители Пскова уже успели сделать заказы более чем на 10 млн рублей.

Кроме того, по итогам февраля псковский ресторан сети занял второе место по прибыли среди всех ресторанов сети питания в 17 странах мира. Обогнать псковичей в поедании пиццы смогли только жители Норильска. Разница в доходе точек в Норильске и Пскове составила всего 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что второй ресторан известной сети пиццерий должен открыться в Пскове по адресу ул.Советская, 5.