Подготовка к новому сельскохозяйственному сезону началась в Псковском районе
Подготовка к новому сельскохозяйственному полевому сезону началась в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципалитета.
К ремонту тракторов и сельхозмашин уже приступили в ремонтных мастерских сельхозпредприятий. Работу выполняют инженерно-технические службы, а им помогают механизаторы, за которыми закреплена техника.
По данным органов государственного технического надзора, сельхозпредприятия Псковского района имеют в распоряжении более 400 единиц техники, подлежащей госрегистрации и прохождению ежегодного осмотра.
Кроме того, планируют привести в надлежащее состояние почвообрабатывающие агрегаты, уборочную и кормозаготовительную технику, а также посевные комплексы.
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