Подготовка к новому сельскохозяйственному сезону началась в Псковском районе

12:28, 07 декабря 2023, ПАИ

Подготовка к новому сельскохозяйственному полевому сезону началась в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К ремонту тракторов и сельхозмашин уже приступили в ремонтных мастерских сельхозпредприятий. Работу выполняют инженерно-технические службы, а им помогают механизаторы, за которыми закреплена техника.

По данным органов государственного технического надзора, сельхозпредприятия Псковского района имеют в распоряжении более 400 единиц техники, подлежащей госрегистрации и прохождению ежегодного осмотра.

Кроме того, планируют привести в надлежащее состояние почвообрабатывающие агрегаты, уборочную и кормозаготовительную технику, а также посевные комплексы.