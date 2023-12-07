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Общество

Подготовка к новому сельскохозяйственному сезону началась в Псковском районе

Подготовка к новому сельскохозяйственному полевому сезону началась в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Подготовка к новому сельскохозяйственному сезону началась в Псковском районе. Фото здесь и далее: администрация Псковского района

К ремонту тракторов и сельхозмашин уже приступили в ремонтных мастерских сельхозпредприятий. Работу выполняют инженерно-технические службы, а им помогают механизаторы, за которыми закреплена техника.

По данным органов государственного технического надзора, сельхозпредприятия Псковского района имеют в распоряжении более 400 единиц техники, подлежащей госрегистрации и прохождению ежегодного осмотра.

Кроме того, планируют привести в надлежащее состояние почвообрабатывающие агрегаты, уборочную и кормозаготовительную технику, а также посевные комплексы.

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