294 пьяных водителя задержали в Великих Луках за 11 месяцев

14:51, 07 декабря 2023, ПАИ

294 водителя, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, задержали в Великих Луках за 11 месяцев текущего года. Кроме того, выявили 27 случаев повторного управления водителями транспорта в нетрезвом состоянии. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на Госавтоинспекцию Великих Лук.

За 11 месяцев в Великих Луках зарегистрировали 1001 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 67 человек получили ранения разной тяжести, два человека погибли.

Кроме того, увеличилось число аварий с участием несовершеннолетних. Так, девять дорожно-транспортных происшествий произошло за январь-ноябрь 2023 года, в которых пострадало девять детей до 16 лет.

Столкновений транспортных средств – 14, сбитых пешеходов – 27. Всего за январь-ноябрь текущего года сотрудники ГИБДД пресекли 12 588 нарушений ПДД. 81 водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан, доставлено в дежурную часть полиции города по подозрению в совершении преступлений 72 человека.