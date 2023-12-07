Администрация Невельского района и «Экопром» объединились для расчистки подъездов к местам сбора ТКО

16:32, 07 декабря 2023, ПАИ

Руководители филиала ООО «Экопром» и органы местного самоуправления Невельского района объединились для расчистки от снега подъездов к местам сбора ТКО. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В условиях снегопада было затруднительно добраться до контейнерных площадок без задержек. «Многие жители не сидят на месте и не ждут. Все понимают, как важно в этот момент объединиться. Проще взять лопату, чем зарастать в мусоре», – рассказал глава Невеля Валерий Шалыгин.

При этом в сообщении подчеркнули, что предоставить населению качественную услугу при любых обстоятельствах – задача, которая требует от коммунальных служб комплексного подхода.

Для избежания коллапсов региональный оператор заблаговременно будет передавать информацию по маршруту администрации Невельского района. В свою очередь администрация будет оперативно обеспечивать проезды по маршруту специальной техники регоператора.

«Если вы увидели, что контейнерная площадка под мусорными баками и территория рядом с ней не расчищена, если въезд во двор не расчищен, если не расчищены дороги и улицы – свяжитесь со своей управляющей компанией или администрацией района и сообщите адрес, где требуется реагирование коммунальных служб», – разъяснили в пресс-службе.

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