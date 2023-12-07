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Общество

Есть ли возможность появления парка на Дальнем Завеличье в Пскове, рассказал губернатор

На вопрос о возможности оборудования парка для прогулок на Дальнем Завеличье в Пскове ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии сегодня, 7 декабря.

Парк для прогулок может появиться на дальнем Завеличье. Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Губернатор отметил, что в том районе можно было бы создать проект ФОКОТа, но, по его словам, пока нет понимания, какие программы будут реализовываться по линии Минспорта в будущем. «В Завеличье сейчас уже делают парк – 300-летия прокуратуры», – сказал губернатор. Сейчас запускается проектирование дальнейшего благоустройства, добавил он. 

По его словам, новый большой парк обойдётся в сумму порядка 800 млн – 1 млрд рублей. «Понятно, что ни у города, ни у области таких средств пока нет», – сказал губернатор. 

Также глава региона напомнил о том, что есть возможности реализации подобных проектов с помощью ТОС. Кроме того, есть возможность создания парка с помощью проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Напомним, что в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году участвовало более 80 территорий Псковской области. Жители региона смогли определить те объекты, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь. В Пскове победителями стали четыре проекта

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проходит на телеканале «Россия 24» сегодня, 7 декабря. Глава региона отвечает на самые актуальные вопросы жителей. Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк – Псков» и «Радио России – Псков».

Это уже седьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый раз на неё поступают тысячи обращений.

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