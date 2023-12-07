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Общество

Более 130 тысяч жителей Псковской области вовлечено в работу ТОС

Более 130 тысяч жителей Псковской области задействовано в работе ТОС, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии сегодня, 7 декабря.

«Я знаю, что Александр Алексеевич [председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. – ПАИ] сейчас смотрит и по-доброму улыбается, потому что ТОС – это наше общее детище. Мы всегда с огромным интересом посещаем ТОС и общаемся с ними. Уже более 130 тысяч жителей Псковской области вовлечено в это движение. И каждый раз, приезжая и видя, какие проекты ТОС реализуют, мы абсолютно точно уверены, что каждая копейка, которая выделяется, идёт по адресу. Надеюсь, что это движение будет активно развиваться и очень скоро у нас не останется ни одного кусочка Псковской области, где люди живут и не работают в ТОС», – сказал Михаил Ведерников.

В регионе приняли решение об увеличении в два раза, до 110 млн рублей, объёма финансирования грантовой поддержки органов территориального общественного самоуправления, напомнил губернатор. Также реализуется поддержка ТОС и на районном уровне, добавил Михаил Ведерников.   

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проходит на телеканале «Россия 24» сегодня, 7 декабря. Глава региона отвечает на самые актуальные вопросы жителей. Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк – Псков» и «Радио России – Псков».

Это уже седьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый раз на неё поступают тысячи обращений.

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